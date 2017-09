Thierry Robert ou l'art du "Faites ce que je dis, pas ce que je fais"...

Un peu à la manière d'un Donald Trump avec lequel il partage d'ailleurs quelques autres traits de caractère, Thierry Robert aime publier sur les réseaux sociaux. Son terrain de jeu favori n'est pas Twitter comme le président américain, mais Facebook beaucoup plus développé à la Réunion.



A la manière d'un Donald Trump



Hier, l'ancien maire de Saint-Leu a publié le message suivant : "Je conseillerai à Bruno Domen, maire de St Leu, d'enlever les délégations aux élus st-leusiens qui se laisseraient tenter de se faire acheter par un candidat aux sénatoriales afin d'obtenir un emploi pour eux ou leur famille. Tous sans exception se sont engagés publiquement au début du mandat à servir la population et non se servir. Il faut respecter la parole donnée en politique".



Sans en avoir conscience, Thierry Robert nous a livré, dans ce court message, bien des renseignements sur la situation politique à St-Leu et sur l'évolution du LPA à la Réunion.



La marionnette Domen



D'abord -mais qui en doutait ?- on a la preuve que c'est bien Thierry Robert qui continue à tirer les ficelles à Saint-Leu et que le pauvre Bruno Domen n'est qu'une marionnette entre les mains de l'ancien maire. Le "je conseillerai" sonne comme un "j'ordonnerai"...



Si vraiment Bruno Domen a cru, ne serait-ce qu'une seconde, qu'il serait un maire de plein exercice, le voila ramené à la dure réalité !



Les élus de St-Leu n'ont plus peur de Thierry Robert



Deuxième information : Thierry Robert ne contrôle plus sa majorité municipale.



En politique, et à la Réunion plus qu'ailleurs, c'est le maire qui contrôle son conseil municipal.



Quand il abandonne son poste pour devenir député, le conseiller municipal de base se sent moins redevable.



D'autant que le député n'a plus entre les mains les outils avec lesquels l'ancien maire qu'il était pouvait maintenir l'ordre dans les rangs : menace de retrait des délégations avec baisse des indemnités à la clé, refus de voyage en 1ère classe, etc...



Et c'est exactement ce qui se passe actuellement à Saint-Leu puisque Thierry Robert lui même reconnait que plusieurs élus de sa majorité s'apprêteraient à voter pour une autre liste que celle soutenue par le LPA et le PS, et menée par Michel Dennemont.



Déjà qu'elle n'avait quasiment aucune chance d'avoir un élu, là ça devient mission impossible...



C'est l'hôpital qui se fout de la charité



Enfin, comment ne pas sourire quand on entend Thierry Robert dénoncer la corruption qui existerait selon lui au travers de l'achat de voix.



Faut-il lui rappeler comment il a été élu?



Comment il s'est honteusement servi d'une association, présidée comme par hasard à l'époque par Bruno Domen, qui a par la suite bénéficié de la réserve parlementaire du député Thierry Robert, et qui distribuait avant et pendant les campagnes électorales à St-Leu des "aides" à la population la plus désargentée?



Quand ce sont les autres qui ont recours à ce genre de pratiques, Thierry Robert considère qu'il s'agit d'achats de voix. Quand c'est lui, ça devient des "aides"...



Faites ce que je dis, pas ce que je fais...