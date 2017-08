Thierry Robert menace Emmanuel Macron et En Marche

Jusqu'à quand Thierry Robert va-t-il continuer à avaler des couleuvres avec le sourire? A faire comme si de rien n'était? A essayer de continuer à nous faire croire qu'il est toujours l'ami d'Emmanuel Macron? Connaissant son caractère colérique, nous ne prenons pas grand risque à annoncer qu'il ne devrait pas tarder à quitter la majorité présidentielle...

Ce qui est bien avec Thierry Robert, c'est que c'est comme aux Galeries Lafayettes à Paris... Il s'y passe toujours quelque chose !Sur sa page Facebook, vendredi dernier, le député de la 7ème circonscription a partagé un article de Libération intitulé " Chez LREM, en fait c'est le bordel ".Etonnant de la part du seul député à soutenir officiellement la politique de La République En Marche à la Réunion, au groupe parlementaire duquel il est d'ailleurs apparenté à l'Assemblée nationale. En général, quand on est un soutien franc et loyal, on évite de faire de la publicité à des articles qui critiquent votre mouvement.Mais beaucoup plus surprenant est le commentaire publié par Thierry Robert juste au dessus : "Dois-je tout dire? Je verrai à la rentrée !"Qu'est-ce à dire? Thierry Robert serait en possession d'informations croustillantes et compromettantes sur le parti du président de la République? Et il menacerait de tout déballer?Bizarre que celui qui prétend toujours dire la vérité se taise de la sorte. Et menace en plus. Pourquoi un tel chantage? Qu'espère-t-il en échange de son éventuel silence?Dans un article du 3 août dernier intitulé " Thierry Robert, le roi des avaleurs de couleuvres ", nous avions écrit : "Manifestement, le compte à rebours est enclenché !