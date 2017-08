Thierry Robert, le roi des avaleurs de couleuvres

Intervient alors sa candidature à la présidence de la délégation aux Outremer à l'Assemblée nationale. A nouveau, il n'obtient pas le soutien d'En marche, qui lui préfère un député guadeloupéen homophobe. Thierry Robert obtient 5 voix au 1er tour, quand les deux autres candidats -dont Ericka Bareigts- en font plus de 20. Notons au passage qu'en se présentant malgré tout, il a empêché une Réunionnaise de prendre la présidence de cette délégation, en la privant de 5 voix...

Et enfin, dernier épisode, l'annonce par le préfet ce matin qu'il a accordé au projet d’ouverture et d'exploitation de la carrière de Bois Blanc le statut de projet d'intérêt général (PIG), donnant de fait le feu vert à court terme à l'ouverture du chantier. Le Préfet ne peut avoir pris cette décision sans l'aval du gouvernement. Ce qui montre bien le poids que pèse Thierry Robert auprès d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron !