Thierry Robert l'art de la manipulation

Encore et toujours nous assistons depuis quelques jours au grand cirque de Thierry Robert. Après une grève de la faim fictive, après ses frasques électorales, après sa grosse séquence communication sur la disparition de sa moustache, le revoilà en mode agitateur.



Il crie à qui voudra l'entendre que l'aide attribuée par la Région Réunion au Journal de l'île est scandaleuse...



Est-ce un scandale que de soutenir la presse Réunionnaise dans une période aussi tendue ?

Monsieur Robert, des aides aux différentes branches de l'économie existent, le Journal de l'Ile n'est pas une exception. De plus pourquoi ne pas parler du préfet (celui dont vous êtes le supérieur hiérarchique). En effet, l'Etat bénéficie également des compétences dans le domaine de l'aide aux médias, compétences d'ailleurs déjà mise à profit dans dans le cadre d'intervention sur des médias Réunionnais.



Thierry Robert, je me rappelle d'une époque (pas si lointaine) ou vous envoyiez encore chocolats et autres bouteilles aux différentes rédactions... Vous avez la mémoire courte ?



Vous manipulez l'opinion en squattant de manière indécente les radios et les réseaux sociaux. Vous manipulez cette option à votre profit, vos combats ne sont pas sincères, tout est calculé, le citoyen Réunionnais n'est pas votre ami mais votre marchepied.



Vous avez fait assez de mal aux Réunionnais, je ne puis que vous conseiller de vous mettre en sourdine.