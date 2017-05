Thierry Robert interrompt la conférence de presse de Fabrice Marouvin

Dans le cadre des élections Législatives des 11 et 18 juin prochains, Fabrice Marouvin, candidat de la plateforme de l'Union de la droite, tenait une conférence de presse ce matin pour présenter son programme.



L'invitation, initialement prévue sous le chapiteau du Parc du 20 desanm de Saint-Leu, s'est tenue sur le parvis de l'hôtel de ville. Un signe de provocation de la part du candidat de la droite ? Il n'en fallait pas plus pour envenimer les choses.



En plein milieu de la conférence de presse, Thierry Robert est venu interrompre la conférence. Le candidat à sa propre succession dans la 7ème circonscription est venu, très cordialement, serrer la main de son concurrent, mais aussi saluer Cyrille Hamilcaro et un opposant municipal venus soutenir la candidature de l'adjoint de Saint-Paul.



Si l'échange est resté très correct - les deux candidats se croisent souvent au TCO car tous deux y sont vice-président - la pointe d'ironie n'a échappé à personne.



Reprenant le cours de sa conférence, Fabrice Marouvin a très vite fait allusion à cette drôle de séquence que nous offre la campagne électorale sur la circonscription 7. "Ça, ce sont des pratiques de politique à l’ancienne. ça ne va pas rehausser l’image de la politique", a jugé Fabrice Marouvin.



Ce n'est pas tout. En guise de bienvenue à Saint-Leu, le candidat Union de la droite a eu droit aux chansons de campagne du candidat Thierry Robert. Avec beaucoup de malice là encore, la voiture-sono du candidat LPA soutenu par La République En Marche est venue se placer vers la place de la mairie, coïncidence pendant la conférence de la concurrence, avec la musique à fond.