Thierry Robert : "Heureux de siéger dans la commission qui prépare l'avenir"

Thierry ROBERT

L’Assemblée nationale a désormais un Bureau et des commissions constitués.Je suis un député fier et heureux. Fier de représenter les Réunionnais pendant cette législature grâce à leur confiance renouvelée.Et heureux de siéger au côté de mes 46 collègues du groupe MoDem et apparentés, pleinement dans la majorité.Mais je suis également très satisfait de pouvoir siéger au sein de la commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire.C’est dans cette commission que l’on prépare l’avenir, que l’on va traiter de sujets directement liés à la qualité de vie de nos concitoyens et plus largement de la place de l’Homme dans notre environnement.J’y prendrai toute ma part au service du projet porté par le président de la République et, bien sûr, des Réunionnais.