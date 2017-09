The Voice Kids : Le Réunionnais Kelvin en demi-finale

L’heure était aux battles en équipe dans l’émission The Voice Kids, diffusée sur TF1 ce samedi. Kelvin, le jeune candidat réunionnais participant à l’émission a donc fait équipe avec Maria et Théo pour interpréter le titre "Say, say, say", de Paul McCartney & Michael Jackson.



Une épreuve difficile puisque même Patrick Fiori, leur coach, considère "Say, say, say" comme étant "la chanson la plus difficile de l’histoire de The Voice Kids".



Mais Kelvin a fait honneur à son équipe, il a été sélectionné pour la demi-finale de cette saison 4 de "The Voice Kids".



Retrouvez sa prestation dans la vidéo ci-dessous: