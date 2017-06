Terrorisme : L'"Egyptien" condamné à 7 ans de prison

Le jeune dionysien de 23 ans surnommé l'Egyptien a été fixé sur son sort ce jour. Il était poursuivi pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme". Arrêté par la Direction Générale des Services Intérieurs le 2 juin 2015 à la Réunion, il avait été transféré à Paris le 8 juin 2015, et directement placé en détention provisoire.



Le jeune homme , après des études au lycée privé Levavasseur, s'est radicalisé, notamment lors de séjours à l'étranger, en Angleterre, en Inde, et en Égypte. Devenu prédicateur salafiste, il aurait incité six jeunes réunionnais à partir en Syrie et en Irak faire le djihad. Il projetait également pour lui-même un attentat suicide dans une discothèque du Sud de l'île.



Vendredi dernier, le Procureur de la République de Paris a requis contre lui 8 années de prison, le verdict est proche des réquisitions, ce seront 7 années de prison dont deux-tiers de sûreté pour "l'Egyptien".