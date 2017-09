Mail A la Une . Terre Sainte : Pas de garderie dans les écoles sans contrats aidés

Après les écoles du Tampon, la décision du gouvernement de réduire la voilure sur les contrats aidés a des conséquences sur une association de Saint-Pierre. Ce mercredi, l’association Les Alizés du Cap, qui oeuvre plus précisément dans le quartier de Terre Sainte, s’est rassemblée avec des parents dans les jardins de la mairie avant de se diriger vers la sous-préfecture. Les contrats aidés, vitaux au fonctionnement de l’activité garderie mise en place dans les 5 écoles du quartier depuis quelques années, ne seront pas renouvelés. Un coup dur pour l’Alizée du Cap créée en 1994.



Sur les 38 salariés de l’association, 33 sont des emplois aidés dont 12 animateurs pour les écoles. " Jusqu’à présent nous avons toujours été suivis par la mairie et fonctionné avec ce mode de garderie dans les écoles. Sans cela, je ne sais pas comment vont pouvoir faire les parents qui pour la plupart travaillent", déplore Moïse Lagarrigue, le président de la structure.



A la fin du mois, la plupart des contrats école arriveront à terme. 162 enfants sont concernés, 20 sont inscrits sur liste d’attente pour la garderie du matin et du soir, plus les activités périscolaires du vendredi. "Nous assurons un service de proximité mais également un rôle important dans la cohésion et mixité sociale du quartier en pleine évolution", ajoute le président.



"Nous n’allons pas baisser les bras"

Les 12 animateurs en contrats d’avenir sont pour la plupart des jeunes du quartier qui ont été formés et ont accédé pour la première fois au marché du travail au sein de l’association. "Il y a donc aussi un coté social et économique". A terme, les 12 personnes en emplois aidés dans la filière artisanat, les 2 dans le "pôle environnement" et les 5 administratifs pourraient se retrouver du jour au lendemain au chômage. "Nous avons embauché des personnes de 50 ans qui travaillaient là pour la première fois", se désole Djothy Ramssamy, le comptable de l’association en contrat d’avenir jusqu’en 2019.



Avec la sous-préfecture qui est en attente du nombre de contrats alloués à La Réunion, l’association reste dans l’expectative. " A ce jour, la réponse n’est ni oui ni non". Une délégation a été reçue par le secrétaire général du sous-préfet de Saint-Pierre dans l’après-midi. " Nous avons été entendus, il a dit comprendre les inquiétudes des parents", indique Djothy Ramssamy. "La priorité a été donnée au bon fonctionnement de la rentrée scolaire. La préfecture travaille actuellement sur une liste d’associations prioritaires selon un certain nombre de critères. Nous allons bien voir d’ici à la mi-septembre", espère-t-il.



"Nous n’allons pas baisser les bras et se réunir une nouvelle fois avec les parents la semaine prochaine", reprend Djothy Ramssamy. Sans contrats aidés, l’association qui ambitionnait de se monter en régie communale ne survivra pas. PB Lu 102 fois



