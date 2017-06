Tereos vs planteurs : Une opération-escargot mardi matin entre St-André et St-Denis

Les syndicats de planteurs sont "plus mobilisés que jamais" à en croire Frédéric Vienne, président de la FDSEA, suite à l’échec des négociations cette semaine avec les industriels concernant le prix de la tonne de canne. Mardi matin, les planteurs vont organiser une opération escargot entre Bois-Rouge et Saint-Denis.Pour rappel, la réunion de travail de jeudi s’est achevée sur un désaccord . Le groupe Tereos a proposé une augmentation du prix de la tonne de canne de 49 centimes sur le prix de base actuel de 39,09 €, alors que les syndicats de planteurs réclamait une augmentation de 6 euros.Réunis ce matin à Saint-Pierre, les planteurs de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs (JA) ont décidé de maintenir la pression sur Tereos la semaine prochaine. "Nous sommes encore plus remontés que jamais. Nous allons mobiliser toutes nos troupes mardi pour montrer notre détermination face à Tereos", indique Frédéric Vienne.Pour le patron de la FDSEA, la proposition de Tereos est une "insulte à la filière canne et aux planteurs". "C’est du je m’en foutisme, à ce niveau là, ce n’est plus de la négociation, mais de la mendicité", ajoute-t-il.Les tracteurs partiront mardi matin de Saint-André pour se rendre devant les locaux de la DAAF, où une nouvelle réunion est prévue entre syndicats de planteurs et industriels.