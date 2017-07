Tereos propose 2,60 euros, la FDSEA et JA acceptent

Tereos a proposé 2,60 euros de hausse sur le prix de base de la tonne de canne. Les syndicats des planteurs, FDSEA et JA étaient réunis depuis ce matin à Bras Panon pour voter pour ou contre cette proposition. Ils ont finalement voté pour (59 pour et 36 contre).



Aux 2,60 euros, s'ajoutent 88 centimes de prime d'intéressement et 49 centimes d'aide à la production pour les planteurs.



La FDSEA et JA sont cosignataires de la convention canne. Reste à savoir si la CGPER, syndicat majoritaire, acceptera cette dernière proposition.