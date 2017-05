Téréos écrase les planteurs : c'est du Macron à l'état pur !

Les planteurs se sont réjouis un peu vite : les 28 millions d'euros donnés par l'Etat sont pour les usiniers de Téréos, et pas pour eux !



En clair, les planteurs ont beau crier à tue-tête que le prix de la canne n'a pas changé depuis une quarantaine d'années, les usiniers-sucriers n'en ont rien à foutre ! Qu'ils crèvent ! Que les planteurs aient du mal à faire vivre leur famille, c'est pas leur problème ni celui de leurs actionnaires. Eux s'enrichissent un peu plus chaque jour et Dieu est à leurs côtés.



C'est la loi ultralibérale dans toute sa définition, son horrible définition : la valeur travail n'est plus rien ; la valeur pognon est tout.



Ce fut la même chose sous Chirac-le-rapide, Sarkozy-le-dingue, Hollande-le-minable : l'Etat fait un cadeau aux multinationales, aux banques, point. Le travailleur ? Qu'il aille pisser ailleurs !



Les milliards accordés aux entreprises pour qu'elle embauchent n'ont JAMAIS fait se replier le chômage. Mais l'Etat n'a JAMAIS demandé aux bénéficiaires de ses largesses ultralibérales de rembourser leur perçu indu !



Si les planteurs descendent dans la rue et cassent tout (l'exaspération peut mener loin), je serai de tout coeur avec eux.



Aux armes, citoyens !



Jules Bénard