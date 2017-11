Tension maximum entre jeunes et forces de l'ordre au Port

Une nuit de tension s'annonce ce dimanche dans la cité portoise. Plusieurs points chauds sont constatés en centre ville. C'est le cas sur l'axe routier qui traverse le quartier Titan et dans une moindre mesure l'avenue Rico Carpaye où des poubelles se consument au milieu de la chaussée.



Du côté du quartier Titan, les forces de l'ordre se concentrent à contenir les intentions de troubles à l'ordre public au niveau du rond point Titan. Une forte présence policière est constatée à cet endroit avec cinq fourgons de la compagnie départementale d'intervention.



Des automobilistes ayant emprunté l'avenue ont eu la désagréable surprise un peu plus tôt dans la soirée de se faire caillaisser. L'avenue de la commune de Paris est coupée à la circulation. Des bris de verre jonchent le sol. Des poubelles ont là aussi été enflammées.



De nombreux jeunes protestent à leur manière contre la fermeture de l'avenue aux rodéos sauvages. Une pratique qui a fait un blessé grave la semaine dernière et qui cause d'importantes nuisances sonores aux riverains qui longent l'avenue.



Le maire Olivier Hoarau a annoncé en ce milieu de semaine la fermeture de cet axe routier devenu le terrain de jeu de nombreux motards les dimanches après-midi. Une décision qui, comme au Chaudron, est difficilement acceptée par les adeptes des rodéos.



Vers 21 heures, des habitants du boulevard de Verdun à proximité de la gare routière déplorent à leur tour des dégradations sur des vitrines de magasins ainsi que sur du mobilier urbain. Les forces de police se rendent également sur place.



21H40, le calme semble être revenu après la dispersion des casseurs qui avaient un peu plus tôt investi le centre ville dans le prolongement du quartier Titan par le boulevard de Verdun où se trouvent de nombreux commerces ainsi que la clinique Avicenne. Un établissement de santé dont les vitrines ont été prises pour cible par les émeutiers.