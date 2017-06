Temps ensoleillé ce matin, quelques averses prévues dans l'Est cet après-midi

Le vent de Sud-Est est modéré et souffle en rafales sur les côtes exposées.Dans les hauts et sur les plages de l'ouest, la matinée est bien ensoleillée. Ailleurs quelques passages nuageux alternent avec le soleil, en particulier sur le littoral Est.L'après-midi s'annonce plus nuageux surtout sur la moitié Est réunionnaise comme aussi le flanc oriental du Piton de la Fournaise. Les averses sont anecdotiques sur le Nord et l'Ouest de l'île et se résument le plus souvent à quelques gouttes. En revanche, le temps se dégrade sur l'Est, dans les plaines, sur le plateau de Takamaka et le littoral. Des pluies se généralisent petit à petit de Saint-André à Saint-Joseph en passant par Bras Panon. Ailleurs le soleil persiste sur toute la moitié Ouest, excepté à mi pente, ou quelques nuages ont tendance à s'étaler vers la mer.Les températures maximales atteignent les 24 à 28°C sur le littoral, 16°C au Volcan et 15°C au Maïdo.Le vent de Sud-Est est modéré à assez fort et atteint les 50 à 60km/h en rafales sur les côtes Nord et Sud.La mer est agitée à forte avec une houle de Sud-Ouest résiduelle proche des 2m en journée de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table.