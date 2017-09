Tempêtes tropicales: Après Irma, place à Maria et Lee

Après l’ouragan dévastateur d’Irma, la tempête tropicale Maria se rapproche des Antilles. Actuellement à plus de 800 km de la Martinique et plus de 1000 km de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, elle devrait se rapprocher de ces îles d’ici lundi et mardi.



Selon Météo France, la tempête tropicale présente un "fort potentiel de développement" et "une menace pour l’Arc Antillais".



Elle est suivie d’une autre tempête tropicale, Lee, qui devrait se diriger plutôt vers le nord.