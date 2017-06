Télécharger le SRDEII La Réunion Positive La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) marque une nouvelle étape dans le mouvement de décentralisation engagé depuis les années 1980. A la multiplicité des parties impliquées dans la définition et la conduite des politiques territoriales, elle oppose un principe de clarification des domaines d’intervention.

Le Schéma Régional de Développement Économique d’Internationalisation et d’Innovation



Ainsi, La Région Réunion est désormais la « collectivité territoriale responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique » (article. L.4251-12 du Code Général des Collectivités Territoriales). A ce titre, elle doit définir un « schéma régional de développement économique, d’internationalisation et d’innovation » (SRDEII), « expression de la politique de développement régional » qui décline les orientations de la mandature dans sept champs : les aides aux entreprises, l’investissement immobilier, l’attractivité du territoire, l’internationalisation, l’innovation, l’économie sociale et solidaire et l’égalité professionnelle hommes-femmes.



À La Réunion, l’élaboration du SRDEII intervient dans un contexte particulier. A la différence des régions métropolitaines, le périmètre géographique d’intervention reste inchangé. Et les leviers publics s’avèrent largement prédéfinis par les Programmes Opérationnels Européens et le Contrat de Plan État-Région qui précisent les priorités thématiques et l’allocation des moyens jusqu’en 2020.





Dans un principe de travail partenarial, des concertations ont été organisées pour permettre aux acteurs du développement territorial d’exprimer leurs attentes vis à vis des politiques publiques. Trois priorités essentielles ont émergé des échanges :



– Impliquer des acteurs socio- économiques, pour qu'ils deviennent des parties prenantes, exerçant pleinement leurs responsabilités dans l’élaboration, la mise en oeuvre et l’évaluation des mesures de développement du territoire.

– Adapter les outils aux besoins des entrepreneurs et non l’inverse, clarifier les champs et les responsabilités des intervenants, simplifier les parcours des porteurs de projets.

– Inventer un nouveau modèle économique réunionnais



