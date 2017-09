<<< RETOUR La Réunion Positive

Télécharger l’Appel à projets "Petite hôtellerie de charme" La Réunion Positive

La Région Réunion lance une procédure d’appel à manifestation d’intérêt pour la création d’hôtels qualifiés de petite hôtellerie de charme.



Cet appel à manifestation d’intérêt vise à soutenir la création d’hôtels qualifiés de "petite hôtellerie de charme" à La Réunion au titre de la fiche action 3.02 “Aide aux investissements pour la création des entreprises – volet tourisme” du PO FEDER 2014/2020 sur l’année 2017.



Aussi, les projets "petite hôtellerie de charme" concernent les projets de création hôtelière réunissant les caractéristiques suivantes : capacité comprise entre 6 et 29 chambres (24 dans la zone des hauts), justifiant 85 % la grille d’évaluation définie par l’IRT.

Document associé l’AMI Petite hôtellerie Télécharger l’AMI "Petite hôtellerie de charme"



Dans le cadre du recensement des projets pour l’année 2017, les dossiers de demande d’appel à manifestation sont à retirer auprès

du Guichet d’Accueil FEDER :



GUICHET D’ACCUEIL FEDER

Hôtel de Région Pierre Lagourgue

Avenue René Cassin - MOUFIA

97719 SAINT-DENIS CEDEX 9

Mail : accueil_feder@cr-reunion.fr

Tel : 02 62 48 70 87



Les manifestations d’intérêt, comprenant les justifications à produire, doivent être présentées avant le 29 décembre 2017 ( à 11H00) à l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue (Bureau du Courrier) tout en respectant les délais respectifs des phases intermédiaires définis, à savoir :

le 29 septembre à 15H00 ;

le 29 décembre à 11H00.



