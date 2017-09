<<< RETOUR La Réunion Positive

Télécharger l’Appel à Manifestation d’Intérêt "Projet d’envergure" La Réunion Positive Cet appel à manifestation d’intérêt vise à soutenir la création d’hébergements hôteliers dits "d’envergure" à La Réunion au titre de la fiche action 3.02 "Aide aux investissements pour la création des entreprises – volet tourisme" du PO FEDER 2014/2020 sur l’année 2017.

Télécharger l’AMI "Projet d’envergure"



La Région Réunion lance une procédure d’appel à manifestation d’intérêt pour la création d’hôtels qualifiés de grande envergure.

Aussi, les projets qualifiés d’envergure concernent les projets de création hôtelière réunissant les caractéristiques suivantes : de grande qualité environnementale et architecturale, de grande capacité (zone balnéaire : minimum 80 chambres, zone urbaine : minimum 40 chambres, zone des hauts : minimum 25 chambres) et créateur d’emplois (3* : minimum 1 emploi/ 3 chambres, 4*et 5* : minimum 1 emploi /2 chambres).



Dans le cadre du recensement des projets pour l’année 2017, les dossiers de demande d’appel à manifestation sont à retirer auprès du Guichet d’Accueil FEDER :



GUICHET D’ACCUEIL FEDER

Hôtel de Région Pierre Lagourgue

Avenue René Cassin - MOUFIA

97719 SAINT-DENIS CEDEX 9

Mail : accueil_feder@cr-reunion.fr

Tel : 02 62 48 70 87



Les manifestations d’intérêt, comprenant les justifications à produire, doivent être présentées avant le 29 décembre 2017 (à 11H00) à l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue (Bureau du Courrier) tout en respectant les délais respectifs des phases intermédiaires définis, à savoir :

le 29 septembre à 15H00 ;

le 29 décembre à 11H00.



