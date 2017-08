<<< RETOUR La Réunion Positive

Technicien soigneur à Kélonia La Réunion Positive Bernardin Ouaratta exerce le métier de Technicien Soigneur en second chez Kélonia depuis plus de 20 ans. Après ses études d’agricultures en métropole,cet amoureux des animaux continue de pratiquer son métier avec passion. Rencontre.

QUELLE EST VOTRE MISSION ?



Sur le centre de soins, notre mission est de remettre sur pied les tortues qui nous sont confiées, aussi bien celles pêchées accidentellement – ramenées par les pêcheurs – que celles qui sont braconnées ou échouées sur les plages. Suivant les cas, la durée de séjour des tortues sur le centre de soins varie. À l’heure d’aujourd’hui, on a pas mal de tortues sauvages qui sont pêchées accidentellement. On a aussi eu une vingtaine de bébés tortues nés sur une plage de La Réunion en mars l’année dernière. Ils étaient destinés à mourir au fond du nid. En mesurant l’efficacité des nids, on a pu les sauver.





EN QUOI CONSISTE VOTRE MÉTIER ?



C’est tout un ensemble de travail autour des tortues. Aussi bien au niveau du suivi des pathologies (programmation des soins et administration des médicaments), qu’au maintien de leur milieu propre sur le centre de soins, sur les bassins « normaux » et sur ceux qui sont présentés au public. Il y a aussi un gros travail de nourrissage à faire. Les tortues vertes sont nourries cinq fois dans la journée, les tortues carnivores une fois. Mais il faut préparer les barquettes individuelles en amont. En même temps, il faut observer ce qu’il se passe dans les bassins.





CE QUE VOUS AIMERIEZ FAIRE PLUS ?



J’aime beaucoup partir en mission sur le terrain en milieu naturel pour voir ce qu’il s’y passe, c’est faire avancer la recherche. C’est une autre approche. C’est bien de partir de temps en temps pour mieux comprendre et s’enrichir. C’est ce qui me manque le plus.





LE MOMENT DE VOTRE JOURNÉE QUE VOUS PRÉFÉREZ ?



Le matin ! Je suis là à 6h. Je suis souvent le premier. J’aime prendre le temps d’observer mes animaux dans le bassin. C’est un moment privilégié pour moi.





