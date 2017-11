Taxe d'habitation: Macron prend l'exemple de St-Denis pour montrer l'"injustice territoriale"

Pendant le Congrès des maires qui se tenait à Paris, Emmanuel Macron s'est exprimé ce jeudi sur la réforme de la taxe d'habitation, qu'il entend supprimer.



Pour la justifier devant les élus, dont certains redoutent une baisse des ressources, le président de la République a comparé Saint-Denis de La Réunion et Paris pour démontrer que cet impôt est "injuste territorialement".



"Le montant moyen pour un couple avec deux enfants est à Paris de 481 euros, mais il est de 1207 euros à Saint-Denis de La Réunion", a-t-il en effet indiqué, déclarant que les "victimes" de cette taxe étaient "les territoires les plus modestes et les classes moyennes".