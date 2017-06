Tati va être repris par Gifi

Alors qu'Agora Distribution (Groupe Eram, dont fait partie l'enseigne Tati) a été placé en redressement judiciaire en mai dernier, ce lundi, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné Gifi comme repreneur. Une offre qui permet de sauver 1428 emplois des 1700 menacés, avec la conservation de 109 magasins sur 140, ainsi que 24 franchisés.



"Cette offre va permettre de reprendre près de 85% de l'effectif ce qui était inespéré au moment de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire", a réagi l'avocat des salariés, Thomas Hollande. Si les 260 licenciements qui restent prévus sont jugés trop importants, il se réjouit de ce qui a été obtenu. "C'est un PSE à un niveau très élevé, inédit pour une société en redressement judiciaire".



L'autre challenger était le consortium d'enseignes à bas prix composé de La Foir'Fouille, les spécialistes de la déco Centrakor et Maxi Bazar, l'enseigne de déstockage Stokomani, et Dépôt Bingo. Son offre projetait la reprise de 1298 salariés et de 98 magasins, ainsi que 27 franchisés.