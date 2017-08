Tampon : Un enfant de deux ans tombe dans une fosse septique

Dimanche soir, alors que la famille était invitée à une réception dans la salle des fêtes du 19e km au Tampon, un enfant de deux ans est tombé dans une fosse septique. "Mon fils et son grand-frère jouaient tranquillement sur la pelouse en face de la salle quand soudain mon fils est tombé", raconte sa mère sur les réseau sociaux.



C’est son frère qui n'a pas hésité une seconde et lui a porté secours. "Gelé et trempé, couvert d’excréments", l’enfant présentait également un hématome et une plaie au front. "Il a vomi à plusieurs reprises des excréments avalés dans la fosse" avant que les sapeurs-pompiers ne le conduisent aux urgences au regard des circonstances et de son état.



L’enfant de deux ans a passé la nuit sous surveillance en pédiatrie, indique sa mère en colère qui déplore que ce type d'accidents puisse arriver.



Une plainte a été déposée en gendarmerie.