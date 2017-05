Tampon : L’auteur des coups de couteau mis en examen

Un conflit de voisinage a très mal fini dimanche soir au Tampon. Un homme de 27 ans et son voisin d’une cinquantaine d’années sont venus aux mains dans une dispute liée au comportement du jeune homme… Un comportement qui excède régulièrement les voisins. Ce soir-là, il tape contre un mur de son appartement, selon la presse locale.Le quinquagénaire, alcoolisé et agressif, va le voir une première fois. Mais le bruit reprend. La deuxième fois que l’homme se rend sur place, il est attendu par son voisin, un couteau à la main. Ce dernier le poignarde dans le thorax à deux reprises. Il est toujours dans un état grave.L’auteur des faits a été interpellé sur place. Il est mis en examen pour tentative d’homicide et actuellement en détention provisoire à Cayenne. Il souffrirait de problèmes psychologiques et aurait déjà été condamné pour violences contre sa compagne.