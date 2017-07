T’Matt en invité surprise pour les bacheliers

La surprise a été totale ce jeudi soir à l’occasion de la cérémonie de réception des nouveaux bacheliers de Saint-Paul organisée par la Ville.



Les quelques 500 filles et garçons qui s’étaient inscrits pour la soirée ont eu droit à un concert gratuit de la star réunionnaise du moment, T’Matt, sur le parvis de la Mairie. Cris de joie, applaudissements, l’arrivée du chanteur péi n’est pas passée inaperçue par la foule de jeunes reprenant aussitôt en chœur les principaux tubes de T’Matt. Des moments que chacun a voulu immortaliser sur son téléphone portable avant la traditionnelle photo avec leur idole.



Auparavant, le Maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé a salué la réussite de ces jeunes à l’occasion de l’examen du baccalauréat.

"C’est un premier symbole de réussite qui couronne des années de travail et d’investissements personnels" a souligné le Maire avant d’encourager les jeunes bacheliers à "poursuivre" leurs rêves et à s’y accrocher.



"Je suis heureux de voir que vous, la jeunesse d’aujourd’hui qui représentez l’espoir de demain, avez pris à cœur de bâtir votre avenir en vous donnant les moyens de réaliser vos rêves. En cela, je me dois de vous exprimer mon plus grand respect" a conclu le Maire.