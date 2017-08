Mail Communiqué Syndrome d'alcoolisation foetale : Lancement du 1er Safthon les 8 et 9 septembre prochains

A l’occasion de la journée internationale de prévention de l’ensemble des Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale (le 9 septembre), les 8 et 9 septembre prochains, SAF France et le Club Cadres Réunion lancent le 1er SAFTHON, 30 heures de solidarité régionale, nationale et internationale.



Pour cette première édition dans le Monde, il n’y a qu’un mot d’ordre : la solidarité pour les 8000 enfants* touchés chaque année par l’alcoolisation fœtale en France (1,3 million dans le Monde), première cause évitable de marginalisation sociale.



Nous souhaitons que le SAFTHON rassemble dans un mouvement citoyen responsable, solidaire et généreux en faveur de la défense des droits des enfants et le droit à l’égalité des chances.



Comment y participer ?



En créant en France des actions SAFTHON: manifestations sportives, culturelles, artistiques (concerts, expositions), avec des affiches et banderoles portant le logo du SAFTHON qui permettront, à l’instar du Téléthon, de récolter des fonds



Ces fonds permettront, suite à un appel à projets, de mener des actions concrètes et évaluées. Ces fonds pourront servir à y financer des actions de terrain auprès des femmes en difficulté avec l’alcool, une reconnaissance et un accompagnement adapté des individus porteurs de Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtale et de leurs familles.



En faisant des dons déductibles des impôts Comment montrer que ce problème atteint toutes les régions françaises? En nous envoyant des reportages vidéo, photos et articles de presse valorisant les actions que vous avez menées pendant les 8 et 9 septembre. Elles seront relayées par notre équipe de communication dans tous les réseaux sociaux et sur le site du SAFTHON.com Nous sollicitons votre générosité et votre disponibilité pour cet événement, qui nous permettra de sensibiliser la population française sur les réels dangers de l’alcool pendant la grossesse. Nous comptons sur la créativité de chacun, afin d’avoir de nombreuses et diverses activités qui rythmeront ces 30 heures de solidarité. Si vous souhaitez participer ou si vous avez des questions, consultez notre site safthon.com sur lequel vous trouverez les outils à télécharger.



Origine du SAFTHON : la rencontre d’un



Papa : Âgé de bientôt 50 ans, Patrick est le papa biologique d’une jeune adulte de 18 ans dont la maman était consommatrice d’alcool pendant sa grossesse. Dès les premiers mois de la vie de sa petite fille, Patrick constate qu’elle présente des difficultés. Divorcé alors que la petite n’avait que 8 mois, il s’est occupé seul de son enfant pendant plus de 13 ans. Ses différences et ses difficultés n’ont cessées de grandir en prenant de l’âge (troubles de l’apprentissage, de concentration, de mémorisation, de logique, de comportement social...).



Patrick s’est battu pendant près de 18 ans, seul, pour faire reconnaître par des spécialistes ce qu’il pressentait depuis tout ce temps, en rencontrant systématiquement des portes fermées.



S’il ne posait pas les bons mots sur les symptômes, il n’en reste pas moins qu’il avait relié tout cela à la consommation d’alcool de la mère de son enfant, pendant la grossesse.



et d’un donneur d’alerte : C’est en arrivant à l’île de La Réunion qu’il rencontre le Dr Denis LAMBLIN, pédiatre président de l’association SAF France qui, depuis 25 ans se bat pour faire reconnaître les Troubles Causés par l’Alcoolisation Fœtales (TCAF) dans les priorités de Santé Publique en France et ailleurs. Il est à l’origine, avec la Sénatrice Anne Marie PAYET, du logo préventif , et d’une approche fédératrice à proximité des familles à risques qui a reçu le Prix de l’Académie Nationale de Médecine pour la lutte contre l’alcoolisme.



Le Docteur Lamblin pose enfin un diagnostic sur ce dont souffre son enfant : elle est bien porteuse de TCAF. Patrick et le Dr LAMBLIN mettent alors tout en œuvre pour l’accompagner au mieux, et notamment pour lui permettre d’acquérir une autonomie sociale.



De Paris à Bordeaux, de Londres à Vancouver, avec SAF France, Patrick participe à des congrès nationaux et internationaux. La méconnaissance des conséquences réelles de la consommation d’alcool pendant la grossesse sur le fœtus est un fait unanime.



Fort de son expérience personnelle liée à son combat isolé, il se rend compte que pour le bien de sa fille, il est urgent d’entamer une démarche collective qui permettra d’aboutir à un accroissement des connaissances, à la reconnaissance de ce handicap évitable et à une modélisation de l’accompagnement des enfants, des familles et de leurs accompagnants.

L'idée d'un Téléthon du SAF qui germait à SAF France depuis de nombreuses années a pu se concrétiser grâce à ce papa qui a su convaincre le Club Cadres Réunion (Club de cadres et de jeunes diplômés en recherche d'emploi) de s'unir aux experts de SAF France dans l'objectif de mettre en place le 1er SAFTHON ensemble.



