Syndicat mixte de Pierrefonds : Un protocole de fin de conflit signé

Au terme du préavis de grève déposé par l’UNSA, les échanges entre la direction du Syndicat Mixte de Pierrefonds et nos représentants ont abouti à la rédaction d’un protocole de fin de conflit.



Après consultation des personnels et actant que ces propositions assurent dans son ensemble la prise en compte des revendications portées par l’UNSA, la décision a été prise d’y apposer notre signature. Le préavis de grève est de ce fait levé.



Nous nous félicitons de l’issue de ce conflit social qui préserve les intérêts des salariés, de l’aéroport et de ses utilisateurs.



Nous tenons particulièrement à saluer le comportement exemplaire de l’ensemble des personnels qui au-delà de situations professionnelles individuelles parfois très éprouvantes ont su se mobiliser au service de l'intérêt collectif.



Erick CHAVRIACOUTY

Secrétaire général

UNSA Réunion