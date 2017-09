Suzuki présente sa petite dernière venant agrémenter sa gamme : La Nouvelle Swift

Pour répondre aux besoins exigeant de la catégorie B (citadines) et faire face à une concurrence accrue (Clio , C3 , Micra, Yaris ...) Suzuki a choisi de commercialiser une Swift totalement nouvelle.



En effet , le châssis et les moteurs proposés sont nouveaux.



Uniquement en 5 portes et en motorisation essence , la Swift se décline en 3 gammes :

Avantage , Privilège , Pack.



Et deux motorisations :

Dualjet : Atmosphérique 4 cylindres 1200 cm3 90cv

Boosterjet : Turbo 1000 cm3 112cv



À noter qu'un système semi hybride de 3 CV équipe la Swift en finition pack et moteur Boosterjet .



La nouvelle Swift est plus courte de 10mm que sa devancière mais plus large de 20mm lui permettant d'être plus spacieuse et d'améliorer sa capacité de chargement de 54 Litres avec 265 Litres de coffre.



Les sièges sont plus spacieux à l'arrière et la hauteur sous pavillon est généreuse.



Elle se distingue notamment par le légèreté de sa caisse qui affiche 840 kg.



Côté sécurité la nouvelle Swift n'est pas en reste et propose des équipements évolués tels que :

- Aide au freinage à double capteur (DSBF)

- Alerte franchissement de ligne

- Régulateur de vitesse adaptatif

- Gestion des feux de route

- Fonction d'alerte vigilance conducteur ...



Le prix d'appel à la Réunion est de 16490€ hors carte grise et peinture métallisée.



Il y a bien sûr un catalogue de couleur et une longue liste d'accessoires disponibles.



Pour les adeptes de sportives, le model sport est attendu pour début 2018 à la Réunion.