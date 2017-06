Mail Courrier des lecteurs Sus aux abstentionistes

JEUNES VOUS AVEZ UN POIDS SUR LES ELECTIONS



Vous les jeunes qui représentent un peu plus de 13% du corps électoral, proportion non négligeable, vous pouvez faire basculer le résultat d’une élection dans un camp ou dans l’autre. Votre participation et l’orientation de vos votes lors des ces élections législatives mesure non seulement l’état de santé de la démocratie représentative de notre Ile, mais aussi les dispositions de la jeunesse à l’égard du système politique, et plus largement de la société. Ne manifestez pas ou plus de la défiance envers la classe politique, ne soyez plus en retrait de la décision électorale, ne vous montrez plus dubitatifs sur l’offre électorale, participez aux scrutins.



La classe politique organise et souhaite même votre abstention pour mieux maîtriser et contrôler les scrutins électoraux. Ils sous-estiment l'intelligence de la jeunesse Réunionnaise et votre capacité à aider vos anciens. Il nous faut trouver ensemble les meilleures solutions pour notre jeunesse et donc pour l’ensemble de la société Réunionnaise. Nous vous proposons une politique publique raisonnable, réaliste et ambitieuse, à la hauteur de la vision que l’on se fait de La Réunion.



Notre jeunesse doit être pleinement intégrée en société. Combien sont au chômage, combien ne peuvent pas continuer leurs études par manque de moyens financiers. Notre jeunesse souffre. Elle rencontre beaucoup de difficultés (chômage, mal logement, peu de formation...). Nous allons déployer des moyens publics conséquents en direction de notre jeunesse pour régler durablement ces problèmes. Notre société compte et va compter encore plus d’anciens et plus de démunis. La fracture générationnelle amplifiera la fracture sociale de notre société. Il faut accompagner et soutenir notre jeunesse à s’engager en faveur de ces personnes là afin de recréer du liant social dans notre société en proie à l’anomie. Rejoignez-nous ! Hugues MARE-LOUISE Lu 118 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Jean-Jacques Morel avocat de la préférence régionale A quoi jouent Cyril Melchior et Nassimah Dindar ?