Surfeurs à l'eau en forte houle: Michel Fontaine dénonce "un comportement irraisonné"

Alors que des surfeurs sont à l'eau depuis ce matin , à Saint-Pierre, malgré la forte houle, Michel Fontaine s'est rendu sur place."C'est un comportement complètement irraisonné, en pleine houle, quand on connait les dangers qui existent", déclare le sénateur-maire, vivement agacé.Alors que les forces de l'ordre (police nationale et municipale) sont mobilisées , et que le bilan à 15 heures fait état de six contraventions, Michel Fontaine reproche aux surfeurs de "se moquer des policiers"."Une quinzaine sont encore à l'eau. Ils mettent en danger leurs vies, mais aussi celles de ceux qui doivent aller les récupérer s'il y a un problème. C'est complètement inconscient".