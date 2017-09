Suppression des travaux pratiques en première année : L'Université s'explique

Les étudiants des filières scientifiques en première année à l’Université de la Réunion devront attendre avant de pouvoir mettre en pratique leurs connaissances. Remaniement des budgets, approche d’accueil des étudiants différente, plusieurs raisons ont mené à la suppression des Travaux Pratiques, étape pourtant cruciale de l’apprentissage.Pour la présidence de l’université, plusieurs raisons ont mené à la suppression des TP, comme l’explique Frédéric Miranville."Dans le cadre de la nouvelle offre de formation qui a été mise en place avant notre arrivée, il y a eu un certain nombre de modalités pédagogiques qui avaient été prises et qui étaient inadéquates par rapport aux besoins des étudiants.Arrivant en cours de route, nous avons commencé à rectifier ces éléments, notamment les Travaux Pratiques.Les TP n’existent plus en première année pour la filière scientifique, mais ils sont maintenus sur les années suivantes."Cette première année est pourtant cruciale, et nombre d’étudiants, peu motivés ou mal orientés connaissent l’échec. L’université a donc choisi de répondre différemment à cet échec, en mettant en place un site préparatoire aux études et à l’insertion professionnelle , qui permet de préparer la transition lycée-université."Ce dispositif se fait avec des enseignements en petits groupes, à l’écoute des étudiants. Cela concerne les étudiants qui ont du mal à faire leur choix d’orientation à l’université mais pour ceux qui ont déjà fait un choix arrêté ont toutes leurs chances de réussite à l’université" tranche Frédéric Miranville.Ce serait donc l’ensemble de l’offre de formation qui se verrait modifiée, avec des travaux pratiques supprimés mais également des travaux dirigés affaiblis sur d’autres filières, notamment la filière Économique et Sociale."On a construit une nouvelle offre de formation, calibrée et calculée sur des moyens" conclut Frédéric Miranville.