Suppression des TP à l'Université : Le syndicat étudiant UNI réagit

"Les étudiants paient encore une fois l’immobilisme de l’UNEF Réunion. Le 18 septembre nous avons appris par voie de presse que la gouvernance universitaire avait pris la résolution d'entériner une décision actée par l'ancienne mandature visant à supprimer les TP (travaux pratiques) pour les premières années des filières scientifiques ainsi que l’allégement des TD (travaux dirigés) pour la filière AES (Administration Economique et Sociale).Nous déplorons que la représentation syndicale étudiante déjà en responsabilités à l’époque soit restée silencieuse et inactive face à ce choix dicté par des motifs purement économiques au détriment des aspects pédagogiques qui devraient être une priorité en matière de politique de l’enseignement.Nous déplorons l'impact négatif de ces décisions sur la qualité des enseignements dispensés par l'Université de la Réunion pour les filières concernées. La première année est une année de transition entre le monde de l’enseignement secondaire et le monde universitaire.Concernant les filières scientifiques, il semble bien compliqué d'envisager s'agissant pour l'exemple de la chimie, une approche purement théorique non confrontée à une matérialisation pratique des savoirs enseignés. Nous risquons de faire face à des problèmes d'orientation sans précédent en cas de mauvais choix dans le cursus initial.L'Université de la Réunion souffre déjà d'une mauvaise presse liée au taux de réussite en L1 : pour rappel avant dernière au classement national des Université française, l'UNI Réunion se questionne de l'efficience de ce nouveau dispositif et condamne l'immobilisme de l'UNEF sur ces questions qui vont impacter directement les étudiants réunionnais qui pour beaucoup sont déjà les sinistrés d’un système éducatif local à la traîne".