Suppression de la taxe d'habitation : Les barèmes dévoilés

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dévoilé ce mercredi, devant le Club de l’économie du Monde, les plafonds de revenus qui seront pris en compte pour exonérer les Français de taxe d’habitation.



Pour voir sa taxe d’habitation supprimée, il faudra gagner, par an, moins de 30 000 euros pour une personne seule (27 000 euros de revenu fiscal de référence ou RFR), moins 48 000 euros pour un couple (43 000 euros de RFR) et moins de 54 000 euros pour un couple avec un enfant (49 000 euros de RFR). Chaque demi-part supplémentaire compterait pour 6 000 euros.



Début juillet, le Premier ministre Edouard Philippe avait indiqué que l’exonération de 80% promise par Emmanuel Macron pendant la campagne se ferait en trois phases : 2018, 2019 et 2020. "80% de ceux qui paient aujourd'hui la taxe d'habitation ne la paieront plus dans trois ans", a rappelé Gérald Darmanin ce mercredi.