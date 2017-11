National Stress au travail: Une étude dresse un constat alarmant Une étude menée sur plus de 30.000 salariés révèle que plus de la moitié présentent des niveaux d'anxiété élevés et que près d'un quart son en état d'hyperstress, un état dangereux pour la santé.





Plus grave encore, près d'un quart (24%) serait en "état d'hyperstress" selon cette étude. Un état qui signifie que leur santé est en danger, avec des risques de dépression, de burn-out ou même de maladies cardiovasculaires. 16% auraient d'ailleurs "probablement un trouble anxieux" et 6% seraient atteints de dépression.



Des disparités apparaissent selon le sexe et l'âge. Les femmes sont en effet plus touchées que les hommes (28 % d'hyperstress chez les femmes contre 20% chez les hommes), et la tranche 40-50 ans est plus concernée que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Cette tranche de 40 à 50 ans est d'ailleurs celle où l'on dénombre le plus de burn-out mais aussi de suicides.



Manque de temps, relations avec des chefs ou collègues malveillants...



Des disparités sont aussi à noter en fonction des secteurs, les plus touchés étant ceux de la santé humaine et des actions sociales (42%), des arts, spectacles et activités récréatives (31%) ou encore ceux des services (29%) et des activités financières et d'assurances (28%). Non cadres et cadres sont par contre autant concernés.



Mais pourquoi tant de stress ? Les causes sont variables mais certaines reviennent souvent, comme le manque de temps, le fait de devoir traiter des informations nombreuses et complexes, d'avoir des objectifs difficiles à atteindre, de devoir s'adapter sans cesse ou encore de manquer d'autonomie. Des relations avec des chefs ou collègues malveillants peuvent aussi en être une source, d'ailleurs qualifiée d'"hautement pathogène".



--

*Étude menée entre 2013 et 2017 par Stimulus auprès de 32 137 salariés travaillant dans 39 entreprises. Les chiffres sont alarmants. Une étude menée par Stimulus , cabinet expert en santé psychologique au travail, révèle que plus de la moitié (52%) des salariés français présentent des "niveaux élevés d'anxiété".Plus grave encore, près d'un quart (24%) serait en "état d'hyperstress" selon cette étude. Un état qui signifie que leur santé est en danger, avec des risques de dépression, de burn-out ou même de maladies cardiovasculaires. 16% auraient d'ailleurs "probablement un trouble anxieux" et 6% seraient atteints de dépression.Des disparités apparaissent selon le sexe et l'âge. Les femmes sont en effet plus touchées que les hommes (28 % d'hyperstress chez les femmes contre 20% chez les hommes), et la tranche 40-50 ans est plus concernée que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Cette tranche de 40 à 50 ans est d'ailleurs celle où l'on dénombre le plus de burn-out mais aussi de suicides.Des disparités sont aussi à noter en fonction des secteurs, les plus touchés étant ceux de la santé humaine et des actions sociales (42%), des arts, spectacles et activités récréatives (31%) ou encore ceux des services (29%) et des activités financières et d'assurances (28%). Non cadres et cadres sont par contre autant concernés.Mais pourquoi tant de stress ? Les causes sont variables mais certaines reviennent souvent, comme le manque de temps, le fait de devoir traiter des informations nombreuses et complexes, d'avoir des objectifs difficiles à atteindre, de devoir s'adapter sans cesse ou encore de manquer d'autonomie. Des relations avec des chefs ou collègues malveillants peuvent aussi en être une source, d'ailleurs qualifiée d'"hautement pathogène".--*Étude menée entre 2013 et 2017 par Stimulus auprès de 32 137 salariés travaillant dans 39 entreprises. N.P Lu 709 fois





Dans la même rubrique : < > Paris: Il se met nu devant le conseil d'administration en signe de protestation Burkina Faso : Le convoi de la délégation qui accompagne Emmanuel Macron caillassé