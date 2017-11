Street workout: Quatre Réunionnais en Guadeloupe pour la Coupe du Monde

Quatre Réunionnais se sont envolés ce mardi soir pour la coupe du monde de street workout, qui se tiendra en Guadeloupe ce samedi.



Trois se sont qualifiés lors de l'étape de qualification qui s'est déroulée le 9 juillet dernier au Port ( Jonathan Bataille, 21 ans, Romain Prémont, 17 ans et Teddy Nourry, 27 ans) et le quatrième, Guillaume Chamand, 17 ans, s'est qualifié depuis l'étape organisée à Johannesburg en Afrique du Sud au mois de mai.



Ce sport mélangeant gymnastique, musculation et acrobatie, qui connaît un vif essor dans le monde entier et depuis quelques années est donc bien implanté sur notre île.



--

Le public pourra suivre la compétition et encourager les compétiteurs pei en direct sur la page Facebook de Bek la barre, samedi à partir de 22h.