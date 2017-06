Stéphane Fouassin candidat aux sénatoriales

Une élection chasse l'autre.



A peine la présidentielle et les législatives terminées que se profilent les sénatoriales.



Ces élections très particulières auront lieu le dimanche 24 septembre prochain.



Quatre postes seront à pourvoir à la Réunion, pour prendre la succession de Michel Fontaine, Didier Robert, Gélita Hoarau (qui a succédé à Paul Vergès, et Michel Vergoz.



On sait déjà que Didier Robert n'a pas l'intention de se représenter, tandis qu'une rumeur insistante laisse entendre qu'il pourrait en être de même pour Michel Fontaine.



Parallèlement, les premiers candidats se font connaître.



Il est de notoriété publique par exemple que Nassimah Dindar et Jean-Louis Lagourgue seront sur les rangs à Droite et au Centre. Il se murmure également qu'il pourrait en être de même pour Jean-Paul Virapoullé.



Le dernier en date à vouloir se présenter n'est autre que Stéphane Fouassin, le maire de Salazie, qui a passé son tour aux législatives au profit de Daniel Gonthier, avec les résultats que l'on sait, et qui pense que son tour est maintenant venu.



Les sénateurs ne sont pas directement élus par les électeurs, contrairement aux législatives, mais par des grands électeurs parmi lesquels on retrouve tous les élus de la Réunion (conseillers municipaux, départementaux, régionaux, députés..), mais aussi un nombre de personnalités désignés par les maires et dont le nombre varie en fonction de la taille de la commune. Il s'agit d'un suffrage universel indirect.



Si à la Réunion, les 4 sénateurs seront renouvelés, il n'en est pas de même en métropole où la moitié seulement des élus remettra leur siège en jeu. Le Sénat est en effet renouvelé par moitié tous les 3 ans. Ces élections permettront d'élire seulement 170 sénateurs sur les 348 que compte le Sénat.