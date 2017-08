Mail La grande Une Stéphane Fouassin : "Tout avance pour que la rentrée se fasse le 22 août"





Aucun chiffre n'a été évoqué, il s'agit, selon les maires de "maintenir ce que nous avions précédemment pour le bon fonctionnement des écoles, des administrations". "Tout avance pour que la rentrée se fasse le 22 août", rassure-t-il.



Rappelons que les maires de 18 communes ont pris la lourde décision de reporter la rentrée scolaire des maternelles et primaires à mardi prochain, en attendant d'avoir plus de certitude sur les contrats aidés recrutés par le biais de Pôle emploi. Hier mercredi, à midi, regroupés au siège de l'AMDR pour un ultime point d'étape, ils indiquaient tous n'avoir pas encore eu de garanties de la part de Pôle emploi.



Le dispositif n'a plus les faveurs de l'exécutif



Interrogé en exclusivité par Réunion 1ère ce midi, le ministre de l'Education nationale a réitéré tous les doutes du gouvernement pour ce qui concerne l'intérêt du maintien du dispositif des contrats aidés, inefficace contre le chômage selon la ministre du Travail. Malgré l'enveloppe supplémentaire de 1000 contrats accordés vendredi dernier par le préfet, le dispositif n'a plus les faveurs de l'exécutif.



"La politique nationale est en train d’évoluer en ce moment au service du plein-emploi, au service d’une réussite économique et sociale du pays. Le bilan que nous faisons des contrats aidés jusqu’à aujourd’hui n’est pas un bon bilan. Cela fait des dizaines d’années que nous utilisons le mécanisme des contrats aidés et que pour autant il y a du chômage. Donc il y a effectivement un virage qui est en train d’être fait, cela se traduit par un peu moins de contrats aidés en cette rentrée mais surtout par une politique d’avenir que nous portons avec le gouvernement", a-t-il déclaré au micro de Réunion 1ère, lors de son passage au lycée de Bellepierre.



"Nous avons regardé avec beaucoup de bienveillance le sujet de La Réunion. Vous savez que l’Outre-mer est une priorité dans cette politique des contrats aidés. C’est ce qui a amené le préfet et le recteur à faire tout un travail avec les maires et qui leur permettra de faire la rentrée pour la plupart d’entre eux la semaine prochaine. Je suis dans un esprit d’écoute. Je comprends les maires, je comprends l’ensemble des personnels concernés. C’est ensemble, car nous sommes tous dans le même bateau, que nous allons régler les problèmes", a-t-il conclu son intervention. Les maires qui iront à sa rencontre cet après-midi ont donc peu de chance de voir



