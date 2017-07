Stella : Des manifestants perturbent la projection d'un film sur les baleines

Le Humpback Whale World Congress, un congrès dédié à la baleine à bosse, se tient actuellement au musée Stella Matutina, à Piton Saint-Leu.



Le but de cette conférence coorganisée par la Région Réunion et l’association Cétamada : l’inscription du chemin des baleines au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.



A cette occasion était diffusé ce matin un film documentaire, "Vacarme en haute mer", de Jérôme Julienne et John Jackson, avec le présentateur réunionnais Sébastien Folin dans le rôle du journaliste qui part à la découverte des bruits du monde du silence, à l'origine de l'échouage de nombre de baleines.



Tout aurait pu être parfait si Sébastien Folin, sur le plateau d'Antenne Réunion, n'avait déclaré qu'il soutenait l'action des associations qui cherchent à protéger les requins, "même les plus violentes".



Immédiatement, le sang de nombre de personnes sensibilisées par la cause des surfeurs dévorés par les requins, Jean-François Nativel en tête, n'a fait qu'un tour. Derrière cette affirmation, ils ont immédiatement reconnu Sea Shepherd, leur ennemi déclaré. Ils ont donc décidé de se rendre en fin de matinée au musée de Stella, munis de leurs pancartes représentant leurs amis décédés dévorés par des requins, histoire de dire ce qu'ils pensaient à Sébastien Folin, dont ils savaient qu'il devait assister à la projection du film.



A leur arrivée sur place, ils sont d'abord tombés sur Rémy Tézier, le réalisateur d'un film sur la problématique requins à la Réunion, dont les sourires narquois les ont, disent-ils, exaspéré. Des mots qui n'avaient rien d'amicaux ont été échangés entre le cinéaste et Jean-François Nativel, avant que les surfeurs au nombre d'une dizaine ne s'écartent et ne se positionnent, dans le calme retrouvé, à proximité du musée.



Sébastien Folin de son côté est resté invisible.



C'est alors que des gendarmes sont arrivés et leur ont demandé de s'éloigner jusqu'à un parking, où ils ont continué à être l'objet de "moucatages" de personnes présentes.



Un gendarme est à nouveau intervenu qui a bousculé une membre de la délégation, avant de menacer de gazer les autres s'ils n'obtempéraient pas.



Le calme est finalement revenu quand la délégation a quitté les lieux.