Ste-Suzanne : Le projet d'extension du centre-commercial Grand Est validé

Le centre-commercial Grand Est à Sainte-Suzanne, qui abrite notamment les enseignes Carrefour et Décathlon, va connaître prochainement un petit lifting. En effet, le projet d’extension du centre-commercial, confié à la société FICASA, est considéré comme complet par la préfecture.



Ce projet d’extension, d’une superficie de 2900 m2, prévoit l’installation de nouvelles boutiques et d’une nouvelle zone de restauration, sans oublier la dépose de auvents pyramidaux aux entrées actuelles.



Le bloc sanitaire du centre de la galerie sera détruit. Il sera transféré sur une surface plus importante avec des prestations qualitatives dans l’extension. L’actuelle boutique Minelli sera quant à elle détruite pour créer un raccordement de la place au nouveau mail créé.



Ces travaux engendreront également la diminution de 163 m2 de la moyenne surface existante de l’enseigne Décathlon, qui sera rendue indépendante de la galerie marchande avec un accès unique par le parking.



De nouvelles issues de secours seront créées dans l’aire de vente directement sur l’extérieur pour compenser les dégagements existants sur le mail, qui bénéficiera de l’installation de kiosques ou d’îlots de tables pour la restauration assise.



Sur le parvis des terrasses, des espaces de repos seront enfin aménagés pour la clientèle.