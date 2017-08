Ste-Rose : Une classe passerelle ouverte pour 10 élèves de l’école de la Rivière de l’Est

La première classe passerelle de la commune de Sainte-Rose a été inaugurée ce mardi à l’occasion de la rentrée scolaire en présence de Michel Vergoz, sénateur-maire et Vêlayoudom Marimoutou, recteur.



L’école de le Rivière de l’Est accueille désormais 10 élèves de plus âgés 2 ans. L’objectif est ici de faciliter l’entrée à l’école, la séparation progressive tout en permettant aux parents d’accompagner leur enfant tout au long de sa scolarité.



Le recteur en a également profité pour inaugurer la Maison des écoles de Ste-Rose, "un lieu de dialogue et d'échanges ouvert à la communauté éducative".