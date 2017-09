Mail La grande Une Ste-Marie : Suicide d'un menuisier accablé par des dettes sociales et fiscales

Samedi soir, un menuisier bois s'est donné la mort. L'artisan a été retrouvé pendu dans son atelier à Sainte-Marie.



L'homme aurait cédé à la pression, accablé par des dettes sociales et fiscales d'un montant de 8 000 euros. Selon nos informations, le menuisier serait passé à l'acte après le refus du service des perceptions d'étaler sa dette. Incapable de payer ses charges, il aurait également été radié du registre des métiers fin 2015, début 2016.



"Il s'agit d'un accident tragique d'un artisan, d'un collègue dont on ne peut que prendre en compte la situation dramatique", déclare Cyrille Rickmounie, président de la CAPEB Réunion. Ce père de famille de 54 ans non adhérant du syndicat, " s'est laissé dépasser par les tracasseries administratives", déplore-t-il. "Nos artisans ont du talent, un réel savoir-faire et se retrouvent souvent dans des situations qu'ils n'ont pas voulues". Une situation révélatrice des grandes difficultés que peuvent éprouver les artisans. Sur le département depuis l'année dernière, à la connaissance du président de la CAPEB Réunion, 4 personnes ont connu cette issue fatale et tragique.



Ce dernier appelle donc à "une écoute plus attentive et davantage d'empathie de la part des autorités fiscales. Il faut donner un maximum de délai aux artisans pour éviter que de tels drames se produisent". Zinfos974 Lu 5723 fois



Mail