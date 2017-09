Ste-Marie : La "Fête Père Laval" ce dimanche

L’association Ti Koud’main, en lien avec l’association Réunion-Maurice Solidarité, organise un grand rassemblement "Fête Père Laval" dimanche 10 septembre 2017, de 9h30 à 17 heures, à Sainte-Marie, sur l’esplanade du Frère Scubilion.



Le thème de ce rassemblement est : "Res pa dann fénoir, akcep koud’min Pèr Laval ek Frèr Scubilion".



Le matin : Animation spirituelle, enseignement du père Henri Arthé, Mauricien, adoration du Saint-Sacrement, prière pour les malades.



Repas (12h15) : Pique-nique.



L’après-midi : Témoignages (13h30) puis messe solennelle concélébrée par le Cardinal Piat et Mgr Aubry (14h).



Cette journée est l’aboutissement d’une démarche de solidarité entre Réunionnais et Mauriciens, et d’une réflexion menée avec l’historien Prosper Ève.