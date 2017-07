Stationnemment interdit sur la route forestière du volcan

En raison de l’activation de la phase d’alerte de niveau 2, le stationnement est interdit sur la route forestière du volcan entre la sortie de Bourg Murat et le Pas de Bellecombe dans les deux sens signalés par des panneaux d’interdiction.



Dès qu’ils estimeront que la capacité d’absorption des parkings et de la route forestière est saturée, les gendarmes pourront interdire l’accès à la route forestière et interdit le stationnement sur certains secteurs.



Les services de l’Office nationale des forêts sont chargés d’installer la signalétique appropriée aux entrées de la dite route, comportant notamment l’affichage du présent arrêté.