St-Pierre: Une "classe défense et sécurité globales" en partenariat avec le 2ème RPIMa

Une convention créant une "classe défense et sécurité globales" (CDSG) dénommée Bourbon au sein du collège des Tamarins, a été signée au 2ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine (RPIMa), à Pierrefonds, en partenariat avec ce régiment. Cette classe compte 21 élèves de 3ème qui étaient présents, accompagnés des professeurs impliqués dans le projet.



Les signataires de cette convention sont les représentants des trois autorités composant le trinôme académique de La Réunion, à savoir le ministère de l’Éducation nationale, le ministère des Armées et l’Association régionale de l’Institut des hautes études de défense nationale de l’océan Indien (AR 27).



Après avoir assisté tôt le matin sur la zone de saut SAMWEST proche de la forêt de l’Etang Salé à une démonstration de largage de parachutistes, le groupe de collégiens s’est ensuite rendu sur le site du régiment où plusieurs visites avaient été organisées à leur intention : atelier de pliage et de réparation des parachutes, salle Tradition et cellule "CYCLONEX".



Ce projet CDSG "Bourbon" s’inscrit dans le cadre des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Il permet de proposer aux élèves d’atteindre, voire de dépasser, les objectifs du Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture au travers de différents parcours, que ce soit le parcours citoyen ou le parcours avenir.