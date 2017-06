St-Pierre : Un homme placé en détention provisoire pour trafic de cocaïne

Un homme, soupçonné de trafic de cocaïne à Saint-Pierre, a été placé hier en détention provisoire. Outre la cocaïne, il est également soupçonné d’avoir acheté et revendu du rivotril, du MDMA ou encore du cristal.



De passage devant le juge des libertés et de la détention, l’individu, ancien gérant du snack l’îlot Savanne à Bois d’Olives selon les informations du Quotidien, a nié les faits de trafic.



Pour son avocat, la cocaïne retrouvée au domicile de son client était pour sa consommation personnelle. Une affirmation mise à mal car comme rapporté par Le Quotidien, "des personnalités du monde de la musique et de la nuit se seraient aussi fournies" au domicile du prévenu et de sa compagne.



Cette dernière n’a pas été placée en détention mais placée pour le moment sous contrôle judiciaire.