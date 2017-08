St-Pierre: Un homme agressé à coups de fourchette à grill

Un homme a été attaqué à coups de fourchette à grill ce dimanche, en fin de journée, en marge du salon des associations, rapporte la presse écrite.



La victime, en état d'ivresse, causait du trouble, insultant et lançant des objets vers les gens. Un comportement qui a fait sortir de leurs gonds deux hommes. Ces derniers l'ont passé à tabac, lui assénant coups de pieds et coups de poing avant de le planter avec la fourchette à barbecue sortie de son sac, indique Le Quotidien. La victime a été transférée à l'hôpital blessée au thorax et sur le flanc.



Les deux agresseurs, visiblement sous effet eux aussi, ont pris la fuite sur un scooter après avoir été pris en charge par une société de sécurité, souligne encore la presse écrite. Ils sont recherchés par les forces de l'ordre.