St-Pierre : Stéphano Dijoux succède à David Lorion

Seul à se présenter, Stéphano Dijoux remplacera David Lorion comme 1er adjoint à la mairie de St-Pierre. Son élection s’est déroulée ce lundi 31 juillet lors de la séance ordinaire du conseil municipal.



Stéphane Bijoux était jusqu’alors 5ème adjoint en charge des services techniques, réseaux et voirie.



Elu député, David Lorion avait donné sa lettre de démission la semaine dernière à Michel Fontaine dans le respect de la loi sur le non cumul des mandats.



Par la même Olivier Naria, conseiller municipal à l'urbanisme et au patrimoine urbain, prend la place de Stéphano Dijoux, est devient 5e adjoint à la mairie de St-Pierre.