St-Pierre: Son père impliqué dans un accident de la route, il agresse les policiers

Des policiers une nouvelle fois pris à partie. Alors qu’ils intervenaient hier soir du côté de Terre-Sainte pour un accident de la route, des éléments de la police secours de la Ravine des Cabris ont été violemment pris à partie par un individu.



Ce dernier n’a pas apprécié que son père, apparemment ivre et impliqué dans cet accident, soit emmené au poste pour des vérifications d’usage. Un des policiers a été blessé.



Il a fallu le renfort de gendarmes et d’autres policiers pour le maîtriser complètement.



Un énième débordement qui a provoqué la colère du syndicat SGP Police FO, qui dans un communiqué, dénonce "l’explosion des violences à l’encontre des policiers dont le quotidien devient de plus en plus dangereux".



Pour le syndicat, il est "urgent et indispensable" que la "tolérance zéro soit appliquée à l’encontre des auteurs de violences contre les forces de l’ordre".



"Unité SGP Police FO tient à souligner le professionnalisme de nos collègues et apporte tout son soutien au policier blessé lors de l'intervention", termine le syndicat.