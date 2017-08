St-Pierre: Nuit Debout devant un abattoir pour défendre la cause animale

C’est un débat qui fait son entrée dans la société française et dans le monde… Doit-on changer notre manière de traiter les animaux ? Ceux qui nous nourrissent sont parmi les plus souffrants, insistent leurs défenseurs. Des pratiques violentes et choquantes d’abattoirs ont été exposées par plusieurs associations de défense des droits des animaux dont l’association 269Life Libération Animale.



Le 26 septembre prochain, l’association organise une nouvelle Nuit Debout devant les abattoirs, à l’échelle nationale. À La Réunion, les activistes sont invités à participer à cette manifestation pacifique devant l’abattoir Sica à Saint-Pierre, de 18h à 5h le lendemain. Tous sont invités à y participer toute la nuit, ou quelques heures, au choix, précise l’organisatrice, Louise Hotz.



"Holocauste silencieux"



"Il s'agit d'une action citoyenne de grande ampleur qui vise à attirer l'attention du public et des médias sur cet holocauste silencieux et toléré par notre société : celui des animaux", explique-t-elle. L’association appartient au mouvement antispéciste, c’est à dire le refus que l’espèce d’un animal justifie son traitement. Elle est radicale, ne revendiquant "pas simplement l'amélioration de leurs conditions d'élevage", mais affirmant que "c'est l'exploitat ion elle-même qui est indéfendable et qui doit être abolie".