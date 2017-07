St-Pierre : Moment d'échanges entre des jeunes de l'ALEFPA et des conducteurs d'Alternéo

Mercredi 12 juillet, 27 jeunes de l'ALEFPA (Association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie) ont échangé avec des conducteurs du réseau Alternéo. Une rencontre dans les locaux de la SEMITTEL souhaitée par l’association dans le cadre "d’un projet d'accompagnement des jeunes présentant une déficience intellectuelle pour faciliter leur autonomie dans leur déplacement".



Projection d'une mini-vidéo sur la délinquance et les actes d'incivilités à bord des véhicules de transport en commun, démonstration des équipements d'un bus dernière technologie (caméras, rampe pour personne à mobilité réduite et autres fonctionnalités), cette matinée à la SEMITTEL a été l’occasion de partager un moment entre les salariés du réseau et les jeunes de la Ligne des Bambous.



Une action qui a permis de faciliter l'appropriation des réseaux transports en commun par ces jeunes et également de mieux prendre en considération les difficultés que peuvent rencontrer ces jeunes dans leur vie quotidienne.