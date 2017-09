St-Pierre : Maya Kamaty et Flavia Coelho mettent le feu à la Salle Kerveguen

C’est avec un accueil de qualité (cadre convivial, super sonorisation, bar) que toute l’équipe a mis un point d’honneur à recevoir les artistes Maya Kamaty (Réunion) et Flavia Coelho (Brésil) dans d’excellentes conditions, offrant ainsi au public un concert époustouflant.

Par son énergie envoûtante et sa voix chaleureuse, Maya Kamaty, talentueuse artiste réunionnaise, fait son entrée en scène et entraîne le public dans son univers musical aux couleurs du maloya traditionnel et du folk contemporain. Munie de son kayamb ou de sa guitare, les regards sont alors vite captivés par cette jeune artiste remplie d’authenticité et de poésie, dont les paroles entonnées en créole semblent conter une histoire. C’est avec générosité et dynamisme qu’elle nous fait partager ses émotions. Après nous avoir transporté sur des sonorités indiennes et africaines, Maya Kamaty et son groupe saluent avec coeur leur public avant de laisser place aux rythmes du Brésil.

L’entrée fracassante de Flavia Coelho, accompagnée sur scène de Victor Vagh (producteur et pianiste) et d’Al Chonville (batteur), annonce au public les couleurs du show qui vont suivre. Dès les premières notes qu’elle joue à la guitare, tout le monde est séduit par sa voix à la fois puissante et suave. Ses chansons, mêlant reggae, musique brésilienne et funk carioca, apportent une chaleur explosive qui va toucher le cœur d’un public conquis.



D’un air amusé, elle n’hésite pas à mettre à l’aise son public en s’adressant à lui comme à des amis, ponctuant son show de touches d’humour. Elles les invite également à danser en suivant ses déhanchés sensuels. L’ambiance est festive.



C’est avec le cœur qu’elle chante aussi "dans la langue de Molière", selon ses propos, rappelant alors ses débuts sur scène à Paris et son attachement à la France. `



A plusieurs reprises, Flavia n’hésitera pas à rappeler son enthousiasme à venir à la Réunion pour la 4

ème

fois : "Cette île me rappelle le Brésil par son métissage, ses valeurs et sa culture. Je m’y plais beaucoup".

Grâce à leur énergie débordante et leur sincérité sur scène, Maya et Flavia auront de nouveau réussi à faire vibrer le cœur du public réunionnais.

Helen Sea Ung